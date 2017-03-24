Есть такая профессия - лечить людей

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награда

В Кремле в Нижнем Новгороде торжественно вручили государственные награды жителям Приволжского федерального округа. Среди них был и хирург из Пермской краевой больницы. За 34 года работы Иван Бурнышев сделал больше 10 тысяч операций. Сейчас получил звание Заслуженный врач России.

Уже второй раз хирурги краевой клинической больницы спасают жизнь Лидии Дмитриевне. В ее родном Горнозаводске операций по удалению язвы желудка не делают - но здесь доктора готовы взяться даже за самые сложные случаи. Вот и сейчас женщина идет на поправку и готовится к выписке.

пациентка

Лидия Фетисова: "Пролежала, сегодня домой. Врачи очень внимательные".

И к тому же профессионалы. Много лет отделением неотложной хирургии краевой больницы заведует Иван Бурнышев. В 1983 году он и сам проходил интернатуру здесь под руководством академика Евгения Антоновича Вагнера, после три года оперировал в Очерской больнице, а затем вернулся в Пермь.

Иван Бурнышев

Иван Бурнышев, заведующий отделением неотложной хирургии Пермской краевой клинической больницы: "Хирургия наиболее реальная область медицины, где ты очень реально и быстро видишь результаты своего труда".

За 34 года работы в медицине Иван Григорьевич провел больше 10 тысяч операций. И продолжает спасать жизни людей до сих пор, и на личном примере обучает молодых врачей.

Ежедневно здесь проводят от 8 до 10, а бывает и до 12 сложнейших операций на органах брюшной полости. Цифра может показаться удивительной, но только не для хирургов, привыкших работать с раннего утра и до позднего вечера.

За вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Ивана Бурнышева сегодня удостоили звания «Заслуженный врач Российской Федерации», соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Государственные награды вручил полпред президента Михаил Бабич на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде, в Кремле.

Бабич

Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в ПФО: "Вы являетесь примером, флагманом, люди будут равняться, стремиться, достигать аналогичных результатов".

А результаты действительно впечатляют - в краевой клинической больнице провели уже 5 сложнейших операций по пересадке почки, в одной из них участвовал и доктор Бурнышев.

главврач

Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы: "Помимо высочайшего профессионального мастерства Иван Григорьевич отличается беззаветной преданностью своей работе, он очень неравнодушный человек".

И это, пожалуй, главное для скорейшего выздоровления пациентов.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 24.03.2017 в 11:17 в рубрике - Новости телеканалов

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