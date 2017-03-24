«Сбербанк» презентовал новые сервисы в сфере ипотеки
На открывшемся в Перми 8-м Камском форуме профессионального рынка недвижимости «Сбербанк» презентовал новые сервисы в сфере ипотечного кредитования. Электронная площадка «ДомКлик», например, предоставляет возможность воспользоваться целым комплексом услуг - в режиме одного окна. Онлайн клиент может подать заявку на кредит, получить уведомление о решении банка, выбрать объект от проверенных партнеров - риелторов и застройщиков. После чего в электронном виде отправить документы на проверку в банк. Еще одна новинка от «Сбербанка» - возможность подать документы на электронную регистрацию сделки в Росреестр прямо из офиса банка, а в случае новостройки - из офисов партнеров-застройщиков.
Дмитрий Богомяков, директор Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк: "Мы продолжим стратегию, выбранную банком в предыдущие годы. Мы будем развивать сервисы, которые направлены на улучшение качества и стоимости наших продуктов на основе тех потребительских предпочтений, которые были выявлены, мы будем переходить в электронные сервисы".
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