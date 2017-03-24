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Открытые ладошки: новый фирменный стиль театра кукол
В Пермском театре кукол представили новый логотип - разноцветные ладошки. По заявлению дизайнера, который занимался созданием фирменного знака, руки - это самый рабочий материал кукольника. Также поменялся и фирменный шрифт театра. Отныне он похож на детскую пропись, которая должна напоминать, что театр кукол - это как первый класс для ребёнка. Именно с него начинается театральное образование. Также появилась фирменная одежда.
Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Во многих театрах кукол он используется, но он преображается в куклу, шарики там надевают и прочее, а у нас чистая ладонь. И любой отпечаток детской, взрослой ладони, где угодно, будет ассоциироваться с нами".
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