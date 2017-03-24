Максим Решетников: «Рассчитываю на диалог с жителями»

Вторую очередь нового комплекса «Любимов» в Березниках, куда переселяют жителей из аварийной зоны, должны начать возводить уже в апреле. Об этом было заявлено во время рабочего визита главы Прикамья.

Отсюда наблюдают за всеми процессами, происходящими на производстве «Соликамскбумпром». Свою продукцию - преимущественно это газетная бумага - предприятие поставляет в полсотни стран мира. С руководителем глава региона знаком давно.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Я помню Виктора Ивановича, когда был ещё начальником отдела, а он уже тогда был Виктором Ивановичем".

А это уже встреча с коллективом предприятия в режиме вопрос-ответ. Одна из больных тем – дороги. Как заявляет Максим Решетников, соликамцам стоит ждать масштабного ремонта - из краевой и федеральной казны в этом году будет выделено 70 млн рублей. Ещё один вопрос - о приоритетах нового главы регионы.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "У нас есть проблема нехватки в социальной инфраструктуре. Нам нужно вкладывать деньги в здравоохранение. И есть вопросы дорог, потому что без дорог жизни не будет. И нужно собрать эти приоритеты. Я рассчитываю здесь на диалог с жителями".

Следующей точкой поездки главы Прикамья становится детский сад в Усолье. Его с поддержкой компании «ЛУКОЙЛ» открыли всего два месяца назад и сразу решили проблему очереди.

И наконец, ключевая точка - ЖК «Любимов». Это уже второй визит главы региона. Приоритетом он определил системный подход, чтобы своевременно ликвидировать недоработки. Сегодня демонстрируют наглядно - полным ходом возводятся инженерные сети, параллельно решается вопрос, где станут учиться дети будущих новосёлов.

Район уже обрел узнаваемые черты. Сейчас здесь работают 2 крупных пермских подрядчика. Соревноваться - не соревнуются, поскольку делают общее дело, однако темп строительства стараются держать. Уже в апреле планируют начать строительство второй очереди комплекса - это ещё 130 тысяч квадратных метров жилья - самая крупная стройка в Пермском крае.

Геннадий Тушнолобов, председатель совета директоров АО «КРПК»: "Не зря Максим Геннадьевич принял решение через каждые две-три недели посещать стройку. Потому что те темпы, которые необходимо исполнить, они требуют именно такого динамичного решения".

Также проектом предусмотрен парк для прогулок и отдыха, каким он будет, пока можно только предположить и разглядеть с высоты примерное место расположения. Впрочем, темпы строительства с наступлением тепла здесь обещают наращивать.