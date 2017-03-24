«Лексус» сбил пенсионерку

Накануне примерно на час прекратилось движение трамваев на Северной дамбе и на улице Уральской в Перми. Они были остановлены из-за ДТП, которое случилось около 11 утра. Автомобиль марки «Лексус» сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Машина сшибла ее в районе Цирка. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. С начала этого года в краевом центре погибло уже 3 пешехода, 111 получили травмы различной степени тяжести.