← ЧП в садике: СК проводит проверку из-за падения снега на детей
«Лексус» сбил пенсионерку
Накануне примерно на час прекратилось движение трамваев на Северной дамбе и на улице Уральской в Перми. Они были остановлены из-за ДТП, которое случилось около 11 утра. Автомобиль марки «Лексус» сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Машина сшибла ее в районе Цирка. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. С начала этого года в краевом центре погибло уже 3 пешехода, 111 получили травмы различной степени тяжести.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
ЧП в садике: СК проводит проверку из-за падения снега на детей
Концерт под открытым небом посвятили работникам культуры
Паралимпийцы: «Лишь бы нам не мешали!»
Туберкулез не приговор
Не все бобры добры
Оплот чистоты? В крае выберут ответственного за мусор
В Пермском крае просыпаются клещи
Врио губернатора задали неудобные вопросы
В Прикамье получили назначение новые министры
Прорыв в нейрохирургии: пермские врачи освоили новый вид операции
Добавить комментарий: