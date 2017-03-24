ЧП в садике: СК проводит проверку из-за падения снега на детей

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП, которое случилось в детском саду №175 в Перми. С крыши одной из хозяйственных построек рухнула снежная лавина прямо на четверых школьников. Троих из них засыпало так, что подбежавшие очевидцы из соседних домов откапывали ребят минут пятнадцать. Потом подоспели спасатели. В итоге одного ребенка госпитализировали. Кого могут обвинить в том, что неочищенная кровля стала реальной угрозой для жизни?

Забраться на крышу хозяйственной постройки детского сада и сейчас не составляет никакого труда. Сугробы выше человеческого роста позволяют подняться как по лестнице. Здесь даже через забор не надо перелезать. А дальше обычная детская игра, которая на этот раз чуть не завершилась трагедией.

Уже после закрытия детского учреждения, когда детсад №175 официально был сдан под охрану, четыре школьника решили попрыгать с крыши в снег. Тогда и произошел обвал.

Елена Смирнова, начальник отдела образования Орджоникидзевского района администрации г. Перми: "Произошел сход снега, трое школьников оказались под завалом снега. Один, испугавшись, убежал".

Первыми на помощь подросткам пришли жители соседнего дома. Ребят откапывали в течение 10-15 минут, пока на помощь не прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Тогда-то и выяснилось, что угроза жизни была вполне реальной.

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения: "Снег на крыше плотный, мокрый. Если упадет это на человека, а тем более на детей, раздавить может без проблем".

Медицинская помощь в итоге потребовалась только одному, самому младшему подростку. Его тут же доставили в 15-ю городскую больницу. Диагноз – черепно-мозговая травма – в итоге не подтвердился. Но многочисленных ушибов в итоге не сосчитать.

Роман Дмитриев, заведующий отделением ДХО №1 детской клинической больницы №15 г. Перми: "В настоящий момент у него состояние удовлетворительное. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенок активен, судя по всему, будет выписан завтра".

Городской департамент образования уже начал проверку по поводу нечищеной крыши. В течение всего дня в детском саду работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Понятно, что на территорию детского учреждения школьники забрались самостоятельно. Но здесь следователей сейчас больше интересует сам факт падения снега.

Андрей Олин, помощник руководителя СК России по Пермскому краю: "Предварительно мы усматриваем наличие прямой причинной связи между тем, что ребенок получил травму и наличием снега. Если бы не было снега, травму бы он не получил".

К весне снег с крыши в детском саду все-таки убрали. Правда, на этот раз во многом благодаря усилиям самих же подростков. В ходе проверки правоохранители в первую очередь будут обращать внимание на систему безопасности в детском саду. Ограждение, система видеонаблюдения, договор с охранной структурой – все это присутствует, только, к сожалению, от рукотворной лавины так и не защищает.