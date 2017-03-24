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ЧП в садике: СК проводит проверку из-за падения снега на детей

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сугроб

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП, которое случилось в детском саду №175 в Перми. С крыши одной из хозяйственных построек рухнула снежная лавина прямо на четверых школьников. Троих из них засыпало так, что подбежавшие очевидцы из соседних домов откапывали ребят минут пятнадцать. Потом подоспели спасатели. В итоге одного ребенка госпитализировали. Кого могут обвинить в том, что неочищенная кровля стала реальной угрозой для жизни?

Забраться на крышу хозяйственной постройки детского сада и сейчас не составляет никакого труда. Сугробы выше человеческого роста позволяют подняться как по лестнице. Здесь даже через забор не надо перелезать. А дальше обычная детская игра, которая на этот раз чуть не завершилась трагедией.

Уже после закрытия детского учреждения, когда детсад №175 официально был сдан под охрану, четыре школьника решили попрыгать с крыши в снег. Тогда и произошел обвал.

Смирнова

Елена Смирнова, начальник отдела образования Орджоникидзевского района администрации г. Перми: "Произошел сход снега, трое школьников оказались под завалом снега. Один, испугавшись, убежал".

Первыми на помощь подросткам пришли жители соседнего дома. Ребят откапывали в течение 10-15 минут, пока на помощь не прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Тогда-то и выяснилось, что угроза жизни была вполне реальной.

Тищенко

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения: "Снег на крыше плотный, мокрый. Если упадет это на человека, а тем более на детей, раздавить может без проблем".

Медицинская помощь в итоге потребовалась только одному, самому младшему подростку. Его тут же доставили в 15-ю городскую больницу. Диагноз – черепно-мозговая травма – в итоге не подтвердился. Но многочисленных ушибов в итоге не сосчитать.

врач

Роман Дмитриев, заведующий отделением ДХО №1 детской клинической больницы №15 г. Перми: "В настоящий момент у него состояние удовлетворительное. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенок активен, судя по всему, будет выписан завтра".

Городской департамент образования уже начал проверку по поводу нечищеной крыши. В течение всего дня в детском саду работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Понятно, что на территорию детского учреждения школьники забрались самостоятельно. Но здесь следователей сейчас больше интересует сам факт падения снега.

Олин

Андрей Олин, помощник руководителя СК России по Пермскому краю: "Предварительно мы усматриваем наличие прямой причинной связи между тем, что ребенок получил травму и наличием снега. Если бы не было снега, травму бы он не получил".

К весне снег с крыши в детском саду все-таки убрали. Правда, на этот раз во многом благодаря усилиям самих же подростков. В ходе проверки правоохранители в первую очередь будут обращать внимание на систему безопасности в детском саду. Ограждение, система видеонаблюдения, договор с охранной структурой – все это присутствует, только, к сожалению, от рукотворной лавины так и не защищает.

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Образование

Опубликовано: 24.03.2017 в 09:45 в рубрике - Новости телеканалов

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