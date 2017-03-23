Концерт под открытым небом посвятили работникам культуры
В центре Перми прошел концерт прямо под открытым небом. Таким образом в краевой филармонии решили отметить грядущий день работника культуры. Сам праздник будет отмечаться в субботу 25 марта. Но торжества начались заранее.
Весенний концерт проходит прямо здесь на площади перед Органным залом.
Профессиональный праздник работников культуры РФ отмечают люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители культурного наследия. Музыканты из ансамбля "Воскресенье" в числе виновников торжества, говорят, что лучший подарок для них - выступление перед любимым зрителем.
Ирина Кулёва, художественный руководитель ансамбля "Воскресенье": "Даришь людям песни, творчество, должен быть сам с хорошим настроением, чтобы дарить радость людям".
Ансамбль солистов "Хорус-квартет", ансамбль "Воскресение", брасс-квинтет "Аристократ", а также детские музыкальные и танцевальные коллективы подарили пермякам солнечное настроение и приятно удивили посреди рабочей недели.
Патриотичные песни о Пермском крае и знакомые каждому мелодии не оставили равнодушными и тех, кто просто проходил мимо. Уличный концерт собрал на площади десятки зрителей.
В ближайшие дни в городе запланирован ряд мероприятий, посвященных работникам культуры. Завершится же профессиональный праздник в Перми 29 марта на краевом форуме, который пройдет в доме народного творчества "Губерния". Там же состоится конкурс профессионального мастерства и традиционное вручение ведомственных наград.
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