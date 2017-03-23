Паралимпийцы: «Лишь бы нам не мешали!»

В составе паралимпийской сборной Пермского края 9 человек - 5 из них составляют костяк главной команды страны. По итогам альтернативных летних игр, проведённых вместо пропущенной Паралимпиады 2016 в Бразилии, прикамцы завоевали 4 награды. Заслуги признали на уровне страны, но не края. Об этом, а также о текущих успехах и надеждах спортсменов в разговоре с Татьяной Лодочниковой, бессменным тренером по лёгкой атлетике.



-Пропустили столь важный момент, как отстранение от Паралимпиады. Возьмём вот это невесёлое время. Как пережили эмоционально, что помогло двигаться дальше?

Татьяна Лодочникова, тренер паралимпийцев по лёгкой атлетике: "Пережили хорошо. Грустно, конечно. Тем не менее Женя в первый же день на сотне показал результат равносильный бронзе Олимпийских игр при встречном ветре, там бы он поборолся, надеюсь, за золото. В длине Женька установил мировой рекорд, очередной, свой же, пятый по счёту. Он улетел на 6,23. На тренировочном стадионе, скажем так. Условия далеко не соревновательные. Конкуренции было мало. Это не соизмеримо. Выиграли в Рио - 5, 62. Т.е. на 61 см- улучшил... У нас на 3-х пермяков четыре паралимпийские медали. Четыре!... И очень жалко и грустно, что в Пермском крае это прошло незамеченным, незаметно. Может быть, мне так кажется, но я думаю, ребятам тоже так кажется. В других регионах собирали их губернаторы. В Башкирии - президент Башкирии. Поздравляли, чествовали. Понимаю, что тяжёлые времена были у Пермского края, денег нет. Но дело не в деньгах, согласитесь. Дело в отношении, и в приятии того, что случилось".

-Президент обещал награды - призовой фонд аналогичный паралимпийскому. Получили что- то?

Татьяна Лодочникова, тренер паралимпийцев по лёгкой атлетике: "Но в Минспорте мне сказали, что нет нормативной базы. Хотя я знаю, что в других регионах, это всё произошло. В Свердловске, Челябинске, Башкирии. Практически во всех регионах так или иначе чиновники собирали ребят, поздравляли. И по мере своих возможностей финансовых как- то их поощряли. Я спрашивала в Минспорте в Свердловске, как вы это сделали - они сказали очень просто. Если был указ Губернатора весной поощрить здоровых и паралимпийцев таким- то приказом, таким- то денежным вознаграждением, на основании этого приказа это всё и случилось. У нас почему- то - не знаю, может быть они испугались, может быть не захотели, нас не отметили до сих пор в регионе. Женя получил звание заслуженного спортсмена России".

-Чем живёте сейчас, что сейчас происходит? Совсем недавно ребята привезли 12 наград.

Татьяна Лодочникова, тренер паралимпийцев по лёгкой атлетике: "Мы ходим везде, где нас пускают, мы ходим тренируемся, руки не опускаем. Должны были лететь на сбор в Новогорске. Но сейчас что будет, я даже и не знаю. Может быть Путин нам опять сделает какие-нибудь альтернативные игры, и в июле мы будем свой ЧМ в Новогорске устраивать. Мы тренируемся, мы готовимся".

-В составе сборной Пермского края сколько сейчас спортсменов?

Татьяна Лодочникова, тренер паралимпийцев по лёгкой атлетике: "9 человек в составе сборной края, и в сборной страны нас уже 5 человек. Я считаю, что это очень хорошее достижение. Но мы на этом не остановимся. Мы будем воспитывать дальше. Лишь бы нам помогали и не мешали".