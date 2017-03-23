Туберкулез не приговор

В день борьбы с туберкулезом пермяки могут пройти флюорографию бесплатно, а также проверить артериальное давление, уровень сахара и холестерина, оценить функцию дыхательной системы. Мобильный центр будет размещен в Парке Горького 25 марта и будет работать с 11 до 16-00.

В мире ежегодно заболевают 8 миллионов человек, три миллиона из которых умирают. Величина пандемии настолько широка, что ВОЗ в 1993 году объявила туберкулёз проблемой «большой опасности». Туберкулёзом болеют все возрастные группы - от новорождённых до людей старческого возраста. И все же диагноз – не приговор. Своевременное выявление туберкулёза – гарантия его полного излечения. Основным методом раннего выявления туберкулеза среди детей является пробы Манту, у взрослого населения флюорографическое обследование.

В Пермском крае в 2016 году более тысячи человек заболели туберкулезом. Большинство заболевших не проходили обязательную диагностику более двух лет. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Краснокамске, Горнозаводском, Карагайском и Сивинском районах.

Марина Другова, главный врач ГБУЗ Пермского краевого центра медицинской профилактики: "Цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом - рассказать жителям Прикамья об опасном заболевании и научить их методам профилактики. Важно акцентировать внимание людей на необходимости ежегодного прохождения флюорографии как самого эффективного способа ранней диагностики туберкулеза".