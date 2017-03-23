Не все бобры добры
Ученые зафиксировали опасный рост числа бобров в Прикамье, из-за чего рыбы в водоёмах становится меньше. Бобры перегораживают плотинами реки, из-за чего вода нагревается. В итоге рыба начинает мигрировать в водоёмы других территорий. В случаях, если рыба не успела уйти, она начинает гибнуть из-за отсутствия проточной воды.
В ПГНИУ считают возникшую ситуацию опасной. Виновниками роста бобров в Прикамье эксперты называют людей. "В крае не соблюдали запрет на вырубку леса в водоохранной зоне. В итоге хвойные леса исчезли из прибрежной зоны, а освободившееся пространство заросло лиственными породами - основной пищей бобра".
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