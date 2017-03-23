Оплот чистоты? В крае выберут ответственного за мусор
Раздельный сбор и шесть полигонов: в Перми чиновники, депутаты и эксперты обсудили реформу вывоза коммунальных отходов. В скором времени на территории Пермского края появится региональный оператор, который будет координировать работу по сбору и вывозу мусора из муниципалитетов, а также собирать платежи с населения и организаций. В конечном счете услуга по вывозу твердых бытовых отходов появится в квитанциях за квартплату и перейдет из жилищной - в коммунальную. По предварительным оценкам, стоимость вывоза мусора на одного человека может составить около 100 рублей в месяц. При этом размер тарифа может зависеть от населенного пункта. Регоператор будет обязан заключать договора на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами как с потребителями, так и с полигонами, и перевозчиками.
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