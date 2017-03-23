В Пермском крае просыпаются клещи

В Прикамье зафиксирован первый случай укуса клеща. В больницу обратилась жительница Чайковского. До этого она работала на территории садового товарищества. Клещ был исследован на заболевания - результат отрицательный. В Роспотребнадзоре напоминают, что при посещении лесопарковых зон уже необходимо надевать защитную одежду, периодически осматривать себя.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Единственным средством, достоверно снижающим риск заболевания КВЭ, является прививка, которую каждый желающий может поставить в поликлинике по месту прикрепления страхового медицинского полиса. Вакцина имеется в крае в достаточном количестве. Прививку можно сделать в течение года. Важно воспользоваться этой возможностью за 2-3 недели до предполагаемого выхода на природу - в лес, садовый участок, на пикник - т.е. места обитания клещей".