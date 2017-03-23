Врио губернатора задали неудобные вопросы

Врио губернатора провел большую пресс-конференцию с журналистами. В честь памятного события Максим Решетников завел страницу в соцсети Инстраграм, о чем объявил на встрече и сделал первую публикацию.

Участие в пресс-конференции приняли 54 представителя СМИ. Прежде чем журналисты смогли задать свои вопросы, Максим Решетников сделал несколько заявлений - о том, что уже почувствовал ритм работы, что команда уже сформирована, и сегодня произошли два заключительных назначения. Назначены министр строительства и министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

О закупках продолжили говорить в связи с предстоящей процедурой приобретения машин скорой помощи. Конкурс намерены объявить до 7 апреля, согласно требованиям - автомобили должны быть не старше пяти лет - чтобы не повторилась ситуация в Полазне, когда родные пациентов сами ремонтировали старые газели.

Игорь Лобанов, председатель Союза журналистов Пермского края: "Это не вопросы от редакции, это голос общества, голос жителей. Таким образом, губернатор получит обратную связь. Максим Решетников большое значение придает мониторингу прессы, понимая, что это эффективный способ обратной связи".

К таким - народным вопросам - относится и проблема дольщиков Первого пермского микрорайона. Ситуацию Максим Решетников назвал запущенной - на сегодняшний день активы выведены, 287 квартир проданы людям по договорам долевого участия, остальные обременены залогом в банке.

Максим Решетников, и.о.губернатора Пермского края: "Необходимо заходить в процедуру банкротства, пользуясь отдельными нормами закона, объект незавершенного строительства оформлять в ЖСК, сформированный из дольщиков, дальше мы с краевой организацией дадим займ этому ЖСК - "ПАИЖК", под контролем ПАИЖК это достроим".

Бардак, как заметил глава региона, и с уборкой снега. Система контроля в Перми не работает, за снежную кашу под ногами не штрафуют. Впрочем, о насущных проблемах жители края в ближайшее время смогут пожаловаться напрямую.

Максим Решетников, и.о.губернатора Пермского края: "Мы создадим портал, на котором раскроем всю информацию о том, что делается в крае. Начнем с программы ремонта дорог и дворов. Дадим возможность людям выразить свое мнение".

Свой блог Максим Решетников вести не намерен, однако многочисленные поездки по краю навели на мысль создать аккаунт в Инстраграм.

Свои вопросы смог задать 21 журналист, завершилась встреча фотографией, которая сразу отправилась в Инстраграм Максима Решетникова. Через пару минут после окончания встречи было уже 10 подписчиков.