В Прикамье получили назначение новые министры

Глава Пермского края Максим Решетников назначил новых министров строительства и госзакупок. Произошло это на заседании правительства Пермского края. Министром строительства и ЖКХ назначен Михаил Сюткин. Он родился в Перми, окончил ПГУ, работал в компании "Экс Лимитед", до недавнего времени возглавлял московскую структуру. Министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок назначен Лев Гершанок, он ранее возглавлял управление экспертизы и аналитики городской думы Перми. Оба приступят к исполнению обязанностей с 31 марта.