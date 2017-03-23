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В Прикамье получили назначение новые министры
Глава Пермского края Максим Решетников назначил новых министров строительства и госзакупок. Произошло это на заседании правительства Пермского края. Министром строительства и ЖКХ назначен Михаил Сюткин. Он родился в Перми, окончил ПГУ, работал в компании "Экс Лимитед", до недавнего времени возглавлял московскую структуру. Министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок назначен Лев Гершанок, он ранее возглавлял управление экспертизы и аналитики городской думы Перми. Оба приступят к исполнению обязанностей с 31 марта.
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