Прорыв в нейрохирургии: пермские врачи освоили новый вид операции

Пермские врачи научились лечить инфекционное поражение костной ткани с помощью титановых протезов. Методика была применена в МСЧ №11. Как рассказали в пресс-службе минздрава Прикамья, до сих пор такие операции проводились только в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Раньше пациента приходилось полностью обездвиживать, используя для этого «гипсовую кроватку». Пациента помещают в гипсовый каркас, чтобы он во время лечения не мог двигаться и беспокоить пораженные позвонки. Этот метод требует постоянного ухода и приносит очевидные неудобства.

Александр Багаев, врач-нейрохирург Медсанчасти № 11: "Стоит напомнить, что костные воспаления - патология не такая уж редкая. Но чаще они происходят у людей, страдающих ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Это самые обездоленные пациенты, которые порой остаются без должного внимания и ухода, а ведь поздняя диагностика их заболеваний, задержка с лечением могут привести к фатальным последствиям. Именно нейрохирургия сегодня совершает прорыв в этой области - теперь мы способны в кратчайшие сроки в буквальном смысле ставить таких пациентов на ноги".