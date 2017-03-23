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Прорыв в нейрохирургии: пермские врачи освоили новый вид операции

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операция

Пермские врачи научились лечить инфекционное поражение костной ткани с помощью титановых протезов. Методика была применена в МСЧ №11. Как рассказали в пресс-службе минздрава Прикамья, до сих пор такие операции проводились только в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Раньше пациента приходилось полностью обездвиживать, используя для этого «гипсовую кроватку». Пациента помещают в гипсовый каркас, чтобы он во время лечения не мог двигаться и беспокоить пораженные позвонки. Этот метод требует постоянного ухода и приносит очевидные неудобства.

Александр Багаев, врач-нейрохирург Медсанчасти № 11: "Стоит напомнить, что костные воспаления - патология не такая уж редкая. Но чаще они происходят у людей, страдающих ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Это самые обездоленные пациенты, которые порой остаются без должного внимания и ухода, а ведь поздняя диагностика их заболеваний, задержка с лечением могут привести к фатальным последствиям. Именно нейрохирургия сегодня совершает прорыв в этой области - теперь мы способны в кратчайшие сроки в буквальном смысле ставить таких пациентов на ноги".

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 23.03.2017 в 13:24 в рубрике - Новости телеканалов

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