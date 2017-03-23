Мусор превращается в высокую моду
В Мотовилихе пройдет конкурс "Эко-Мода". Свои работы можно представить в номинациях: "Эксперимент" (коллекции, выполненные из вторичного сырья, упаковочного материала), "Планета ЭКО" (коллекции из натуральных тканей), "Мисс Эко-стиль" (самая яркая модель, соответствующая экологической теме), "Вторая жизнь вещей" (модные аксессуары из бросового материала). В коллекции должно быть представлено не менее 5 моделей. Конкурс направлен на развитие экологической культуры среди горожан, что особенно актуально в Год экологии в России.
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