В Перми заработали бесплатные тренажерные залы для пенсионеров и детей-инвалидов
В Орджоникидзевском районе Перми открылись бесплатные тренажерные залы для занятий людей старшего поколения и детей-инвалидов. Залы оборудованы в общественных центрах "Молодежный" и "Кислотные дачи". Занятия по адаптивной физкультуре проводит президент Пермской региональной общественной организации молодых инвалидов "Берегиня" Светлана Бузанакова, которая формирует группы по несколько человек. Тренировки проходят два раза в неделю по вторникам и пятницам.
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