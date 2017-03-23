Гололед и сосульки: В Перми обследовали территории соцобъектов

Сотрудники администрации Индустриального района и контрольно-аналитического департамента администрации Перми проверили состояние территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры. Особое внимание обращали на состояние крыш, лестниц и пешеходных зон. Все обследованные учреждения культуры по результатам проверки получили "пятерки". Также оценкой "отлично" отмечены 8 из 10 проверенных объектов образования - это детские сады № 278 и 46, школы № 122 и 100, 4-й лицей. В то же время в содержании территорий Пермской краевой клинической инфекционной больницы, детского сада № 6 и центра детского творчества "Сигнал" специалисты выявили ряд нарушений - снежные свесы и сосульки на кровлях, гололед на пешеходных дорожках. Сейчас все недостатки устранены.