В Перми выберут лучшее предприятие
В Перми объявлен конкурс на лучшее предприятие города по решению социальных вопросов. Как сообщили в городском департаменте экономики и промышленной политики, конкурс проводится по 14 номинациям, предприятия оценят в группах по численности коллектива: до 100 человек, от 100 до 500, от 500 до 2500, свыше 2500 человек. По итогам конкурса будут названы лучшие предприятия Перми, которые достигли высоких производственных показателей и приняли активное участие в решении общегородских вопросов.
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