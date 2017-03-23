Пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»
Тотальный диктант в Перми напишут в Пермской художественной галерее и Центральном выставочном зале. Об этом рассказали организаторы акции в нашем городе. Можно будет не только проверить свою грамотность, но и повысить культурный уровень. Всего таких площадок будет 9. В этом году «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля, текст для него написал пермский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Пермяки будут писать диктант по эссе о Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В ряды волонтерского корпуса нужны добровольцы
С приходом тепла Райский сад облюбовали утки
Как школьница добилась правды у президента
Нефтяники обсудили план развития производства
Максим Решетников провел первую пресс-конференцию
В Александровске обрушилась крыша жилого дома
Директор мебельной фабрики обманул клиентов на 6 млн рублей
Доцент ПГНИУ отправляется в экспедицию по Аляске
Пермяков приглашают на экскурсии по экологическим тропам
Лимит льготных поездок будет увеличен
Добавить комментарий: