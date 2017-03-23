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Пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»

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диктант

Тотальный диктант в Перми напишут в Пермской художественной галерее и Центральном выставочном зале. Об этом рассказали организаторы акции в нашем городе. Можно будет не только проверить свою грамотность, но и повысить культурный уровень. Всего таких площадок будет 9.  В этом году «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля, текст для него написал пермский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Пермяки будут писать диктант по эссе о Перми.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 23.03.2017 в 11:54 в рубрике - Новости телеканалов

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