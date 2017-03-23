С приходом тепла Райский сад облюбовали утки





По подсчетам орнитологов в этом году в Перми зимовали 570 крякв. Питались утки в основном личинками из воды, которые фильтровали через специальную сеточку, расположенную в клюве. Специалисты говорят - подкармливать птиц нет необходимости, однако, как подсказывает практика, от угощения они никогда не отказываются.

На прогулку с внуком Степой Николай Дмитриевич всегда берет с собой крошки белого хлеба или сухари. В Райском саду бывают часто - с приходом тепла уток стало заметно больше.

Николай Сюзев: "Зимой здесь был лед, сейчас полынья, площадь воды увеличилась, и уточкам уютнее стало".

Если людям птицы приносят эстетическое удовольствие, то вот хлебозаводу, расположенному по соседству с Райским садом, абсолютно реальную прибыль. Особенно в теплое время года возле киоска с хлебобулочными изделиями выстраивается очередь - чаще в качестве угощения берут нарезной батон и белую буханку.

Однако уткам пермяки приносят не только угощения, в итоге из-за таких социально безответственных граждан в водоеме появляются совсем необычные предметы, вот, к примеру, автомобильный бампер. Многие пермяки, кстати, даже не против выйти на весенние субботники к местам обитания уток - всего таких 27.

Птицы гнездятся на речке Данилихе, а также на прудах – Мотовилихинском, Новокрымском, на болотце Золотые пески в Черняевском лесу, на Утином болоте в Закамске.

С приходом тепла в Перми появляется все больше открытых водоемов, а значит, и пернатых встретить можно чаще. Например, в Райском саду обитают порядка 200 особей.