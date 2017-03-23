Как школьница добилась правды у президента

Третьеклассница из деревни Мошево Краснокамского района написала письмо Владимиру Путину, и он ей ответил. Девочка попросила отремонтировать дорогу, по которой уже долгие годы не то что ходить, ездить нельзя. Сейчас из администрации президента сообщили, что все будет сделано к 1 сентября. Местные чиновники тоже восприняли указания из Кремля всерьез. Как школьница добилась правды у главы государства, узнал наш корреспондент.

Истинный патриот своей малой родины третьеклассница Валерия обратилась за помощью к главе государства.

Валерия Ткачева: "Воздух чистый красота. Вот только из-за дороги и уезжают".

Девятилетнюю Леру школьный автобус встречает и высаживает на горе. В деревню вообще никто не спускается, даже скорая.

На обратном пути понимаем, что такое эти 600 метров от Лериного дома до автотрассы. Гора, уклон, который больше 30 градусов, осенью и весной здесь настоящая река, обходить приходится по лесной тропинке.

Никто и предположить не мог, что маленькая девочка решит проблему, которая десятилетиями была не по зубам взрослым. Письмо Валерии прочли, и по интернет-связи с ней общался помощник главы государства.

Валерия Ткачева: "Андрей Александрович Фурсенко пообещал, что 1 сентября пойду в туфельках по дороге".

В сентябре прошлого года о Мошевской дороге в поселковой администрации с "Вестями" и говорить не стали. А сегодня с радостью сообщают.

Светлана Кунафина, глава администрации Майского сельского поселения: "Краевые средства выделяются, заявку мы подали, все документы по мошевской дороге сделаны, техпаспорт сделали на 6 метров".

На этом можно было бы и закончить. Но уж очень интересно стало заглянуть в будущее и узнать, по какой дороге 1 сентября пойдет в школу Лера.

Сергей Постоловский, первый заместитель министра транспорта Пермского края: "Она будет представлять из себя дорогу в щебеночном исполнении, то есть пригодной для проезда автомобильного легкового транспорта в любое время".

Замминистра, правда, успокоил. Асфальт до Мошево все же дойдет, это уже точно в планах. Но не раньше 2019 года. Но мошевцы верят только в лучшее- и в Леру.