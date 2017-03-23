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Нефтяники обсудили план развития производства

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Лукойл

На юге Пермского края будет увеличена добыча нефти, а для этого обновлено оборудование. План развития производства, от которого зависит социальное и материальное благополучие жителей сразу нескольких районов, обсудили сегодня во время выездного научно-технического совета.

Очередной научно-технический совет «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проходит на базе ЦДНГ-6. И это не просто совещание в кабинете. Все вопросы здесь предельно конкретны и связаны с реальным производством.

В ближайшее время на юге Пермского края компания планирует заметно увеличить нефтедобычу. И при соблюдении жестких экологических норм это потребует значительного обновления оборудования.

цех

6-й цех добычи нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Пермь» за год добывает 1 миллион 244 тысячи тонн нефти. Через пять лет эту цифру планируют увеличить еще на 40 тысяч тонн. И это не просто новый резервуар, модернизация требует новых инженерных и технических решений.

Один из самых успешно внедряемых проектов «ЛУКОЙЛа» - малая генерация. Когда электроэнергия на объектах вырабатывается из нефтяного попутного газа. Экономический эффект налицо, здесь же снимаются многие экологические вопросы. Для крупных проектов используются пермские авиационные двигатели. Сегодня же инженеры предложили расширить сотрудничество и для небольших объемов также использовать местные наработки уже в вертолетостроении.

Лукойл

Виталий Шамаев, главный энергетик ООО «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ»: "Планируем в дальнейшем проектировать уже электростанции определенной малой мощности, то есть эти разработки, думаю, мы увидим скоро в деле".

По каждому пункту научно-технический совет предлагает своё решение. Теперь дело за реальным воплощением, как отмечают, у пермских машиностроителей для этого есть необходимый потенциал.

Третьяков

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Мы сейчас стоим в самом начале пути. Я думаю, что путь будет небыстрый, но я думаю, он будет успешный, потому что у нас уже есть опыт. Думаю, наши машиностроители сделают все для того, чтобы сделать еще лучше".

Для 6-го цеха уже составлен план развития до 2025 года. 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 23.03.2017 в 10:23 в рубрике - Новости телеканалов

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