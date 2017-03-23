В Александровске обрушилась крыша жилого дома

В Александровске обрушилась крыша в доме на улице Жданова. Как сообщают в МЧС, 20 жителей, в их числе 6 детей эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет. Сразу же был развернут пункт временного размещения на базе местного дворца культуры. На месте ЧП работали 27 спасателей и 9 единиц техники. Скорее всего, кровля не выдержала тяжести тающего и неубранного вовремя снега. Само здание ветхое. Как говорят, квартиры не пострадали, потолки остались целы.