Директор мебельной фабрики обманул клиентов на 6 млн рублей

В суде Индустриального района Перми начался процесс над директором еще совсем недавно широко разрекламированной мебельной фабрики «Кристина». В основном она продавала кухни, и до какого-то момента все шло нормально. А потом клиенты, которые заплатили сотни тысяч рублей, неожиданно остались ни с чем. Сейчас насчитывается 79 пострадавших. Есть ли шанс вернуть деньги и что говорит в свое оправдание обвиняемый, которому грозит 10 лет?

Марина Курганова одна из тех, кого, по версии следствия, обманула компания «Кухни Кристина». Деньги - 123 тысячи 220 рублей -заплатили, но гарнитур не получили. А начиналось то все так красиво - в подарок обещали раковину.

Как тут не поверить. Такая яркая реклама. Но мечты о новой удобной мебели разрушились в мае 2015-го. Тогда у фирмы «Кухни Кристина» начались финансовые трудности. В итоге сегодня директор Олег Шитенков - подсудимый.

Наталья Максимова, старший помощник прокурора Индустриального района г. Перми: "Через менеджера заключал договоры с различными гражданами в городе. По версии следствия, он изначально совершал эти действия с целью не изготавливать мебель, а с целью похитить денежные средства".

79 пострадавших. Суммы разные - от 20 до 300 тысяч. Общий ущерб около шести миллионов. Сегодня первое судебное заседание, статья 159-я «Мошенничество в особо крупном размере». До 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Валентина Горяева, пострадавшая: "Хочу получить возврат своих денег со всеми накрутками, и хочу, чтобы Шитенков сидел в тюрьме, для того чтобы в следующий раз таких же лохов, как мы, не обманывал".

Сам Шитенков на судебном заседании постоянно закрывал лицо. Отец пятерых детей попросил вывести из зала прессу. Свою позицию озвучить отказался, а в своих неудачах почему-то обвинил телевизионщиков.

Олег Шитенков, подсудимый: "Я без камер скажу, а сейчас ничего говорить не буду. Вы же сами понимаете, что такое телевидение - средство манипуляции людьми".

По адресам, где раньше располагались офисы компании «Кухни Кристина», давно уже другие фирмы. Впрочем, по информации пострадавших, подсудимый продолжает заниматься изготовлением мебели, только теперь под новым брендом - «Иммануил».

Пострадавшие от «Кристины» предполагают, что и новая мебельная фабрика «Иммануил» может обойтись с клиентами не по-человечески. Многие, как и Марина, продолжают верить, что деньги им вернут. Но юристы говорят, что шансы в такой ситуации минимальны.