Доцент ПГНИУ отправляется в экспедицию по Аляске

Пермский путешественник Андрей Королёв проедет от Северного ледовитого до Тихого океана на лыжах и велосипеде. Доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Королёв вместе со своей командой отправляется во вторую экспедицию по Аляске. За 45 дней учёный пройдёт путь от Северного Ледовитого до Тихого океана. Путешествие посвящено 150-летию со дня, когда император Александр II продал Аляску Соединенным Штатам Америки. Путешественники пересекут полуостров в два этапа. Ранее Андрей Королев вместе со своей командой совершал в США восхождение на высшую точку Скалистых гор - Маунт Элберт высотою 4399 метров, а также проехал на велосипеде через знаменитые каньоны Зайон, Брайс, Гранд, Антилопы и Кингс.

Андрей Королёв, путешественник: "Мы пересечем Белые горы, которые входят в самую труднопроходимую горную систему Аппалачи, дойдём до истока реки Норт Форк и поднимемся на вершину заполярного горного хребта Брукса. Пройдёт с юга на север к берегу Северного Ледовитого океана. Эта часть экспедиции будет заявлена на чемпионат России по спортивному туризму".