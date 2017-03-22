Пермяков приглашают на экскурсии по экологическим тропам
Пермские лесничие в честь Международного дня лесов приглашают школьников и взрослых на экскурсии по экологическим тропам в Черняевском лесу и на Липовой горе, в Сосновом бору в Кировском районе. Активный отдых на природе предлагается дополнить установкой дуплянок и скворечников. Как рассказали в городском управлении по экологии и природопользованию, на экскурсию можно записаться коллективом более 10 человек. Для участия в экскурсии необходимо направить заявку на электронную почту mkupgl@mail.ru.
Пермь – самый «лесной» город России. Ежегодно все больше пермяков уделяют внимание вопросам охраны городских лесов, как наиболее биологически разнообразной экосистеме, которая является излюбленным местом отдыха горожан.
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