Лимит льготных поездок будет увеличен

Депутаты поддержали увеличение лимита льготных поездок в Перми. Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию рассмотрел изменения в решение о льготах на проезд для студентов и пенсионеров. Было представлено два альтернативных проекта. В первом предлагалось отменить лимит в 90 поездок и оставить стоимость проездного на прежнем уровне - 1080 рублей. Второй - расширить линейку проездных - на 60, 90 и 120 поездок в месяц. Цена на них составит 720, 1080 и 1440 рублей соответственно. Плюс разрешить пользоваться проездным иногородним студентам. Первый проект был отклонен, так как неизвестно, откуда конкретно предлагается взять средства на компенсации перевозчикам. Второй оставили до следующего пленарного заседании, если всё получится, то изменения начнут действовать с 1 апреля.