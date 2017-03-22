В администрации губернатора ожидаются кадровые перестановки
Глава региона Максим Решетников в ближайшее время произведет кадровые перестановки в администрации губернатора, сообщает издание "Коммерсант-Прикамье". Руководитель ведомства Рустем Юсупов сохранит свой пост, а его заместитель Алексей Чусовитин уйдет из администрации. В результате г-н Юсупов будет один контролировать весь политический блок.Ранее наиболее вероятным кандидатом на пост главы администрации называли председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина.
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