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← «Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая

В администрации губернатора ожидаются кадровые перестановки

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губернатор

Глава региона Максим Решетников в ближайшее время произведет кадровые перестановки в администрации губернатора, сообщает издание "Коммерсант-Прикамье". Руководитель ведомства Рустем Юсупов сохранит свой пост, а его заместитель Алексей Чусовитин уйдет из администрации. В результате г-н Юсупов будет один контролировать весь политический блок.Ранее наиболее вероятным кандидатом на пост главы администрации называли председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина. 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 22.03.2017 в 15:12 в рубрике - Новости телеканалов

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← «Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая

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