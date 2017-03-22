«Золотая» чусовлянка: Татьяна Иванова снова первая
Чусовлянка Татьяна Иванова завоевала второе золото на Чемпионате России по санному спорту. Главный отечественный старт года у санночников завершился в Сочи. В заключительный день спортсменка, представляющая Прикамье, победила в спринте. Днём ранее Иванова была первой на одноместных санях. В эстафете смешаная команда Пермского края стала третьей. Это Екатерина Катникова, Данил Лебедев, Станислав Мальцев/ Олег Фасхутдинов. Победу одержала сборная Москвы, Красноярский край - второй.
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