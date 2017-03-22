Чердак Джека показал «Изнанку»

Одна из самых известных и популярных танцевальных команд России Jack's Garret ( Чердак Джека) выступила в Перми. На сцене Театра - Театра коллектив показал свой первый большой авторский пластический спектакль "Изнанка". Языком танца артисты размышляли о внутреннем мире человека.

Что творится внутри человека? - на этот вопрос в своем спектакле попытались ответить девять артистов столичного танцевального коллектива Jack's Garret или Чердак Джека. "Изнанка" - это пластическая история о внутреннем мире человека - его мыслях, чувствах, идеях и образах.

Александр Алёхин, участник танцевального коллектива Jack's Garret (г.Москва): "Наш спектакль про каждого из нас, про наш внутренний мир. Герои, которые живут на сцене? они живут внутри некоего человека, мы олицетворяем собой внутренний мир этого человека".

Jack's Garret - это команда уличного и экспериментального танца, в составе девять человек и нет единого хореографа, все постановки ребята придумывают совместно. Коллектив регулярно участвует в многочисленных конкурсах, фестивалях, телевизионных проектах, работает с именитыми артистами, но свой большой спектакль за девять лет существования удалось создать только недавно.

Александр Тронов, участник танцевального коллектива Jack's Garret (г.Москва): "Именно такого глобального масштаба - вот он недавно вылился. Над ним работает огромное количество людей, помимо нас 9-ти человек - звукорежиссер, люди, которые писали музыку, шили нам костюмы, мы делали все это вместе в соавторстве, целая команда за несколько дней приезжает, монтирует все".

В "Изнанке" артисты ушли от обыденности и от танцев в традиционном понимании этого слова, целые блоки спектакля, вообще, обошлись без хореографии, ее заменила пантомима.