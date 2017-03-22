Пермское «Счастье» спасали китайские студенты
На пермской набережной прошел субботник. Активисты городской гильдии туроператоров вместе с неравнодушными жителями решили очистить от снега подходы к знаменитому арт-объекту «Счастье не за горами». Спуститься по ступенькам без вреда для здоровья здесь давно проблематично. В итоге к акции присоединился целый отряд китайских студентов из пермского классического университета.
Студентка из Китая: "Потому что здесь очень нечисто, нам нужна чистая природа, это будет лучше для туристов - будет красивая природа и красивая река".
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