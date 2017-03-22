В Перми продавцы чудо-приборов обманули более тысячи пенсионеров
В Свердловский районный суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении сразу 31 мошенника. По версии следствия, злоумышленники, используя психологические методы убеждения, по завышенной цене продавали физиотерапевтические аппараты пенсионерам и ветеранам войны. Продавцы уверяли, что высокотехнологичные приборы медицинского назначения не имеют противопоказаний и излечивают от всех болезней. Потерпевшими по делу признаны 1308 человек. Сумма причиненного им ущерба составила более 19 миллионов рублей.
Организаторы криминального бизнеса обеспечивали тщательную подготовку торговцев. Они проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации и мотивировали участников группы на активную деятельность по продаже как можно большего количества аппаратов.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Чтобы избежать лишних вопросов, продавцы представлялись сотрудниками службы социальной защиты населения и предъявляли служебные удостоверения, внешне схожие с удостоверениями государственных служащих".
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