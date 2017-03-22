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← Экспресс-профилактика: Пермские дороги ремонтируют литым асфальтом

В Перми продавцы чудо-приборов обманули более тысячи пенсионеров

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СОБР

В Свердловский районный суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении сразу 31 мошенника. По версии следствия, злоумышленники, используя психологические методы убеждения, по завышенной цене продавали физиотерапевтические аппараты пенсионерам и ветеранам войны. Продавцы уверяли, что высокотехнологичные приборы медицинского назначения не имеют противопоказаний и излечивают от всех болезней. Потерпевшими по делу признаны 1308 человек. Сумма причиненного им ущерба составила более 19 миллионов рублей.

пенсионер

Организаторы криминального бизнеса обеспечивали тщательную подготовку торговцев. Они проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации и мотивировали участников группы на активную деятельность по продаже как можно большего количества аппаратов.

Волк

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Чтобы избежать лишних вопросов, продавцы представлялись сотрудниками службы социальной защиты населения и предъявляли служебные удостоверения, внешне схожие с удостоверениями государственных служащих". 

Метки: в Перми, в России, Преступления, Происшествия, Здоровье

Опубликовано: 22.03.2017 в 10:55 в рубрике - Новости телеканалов

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