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Экспресс-профилактика: Пермские дороги ремонтируют литым асфальтом

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ремонт дороги

В Перми отремонтировали улицы Советской Армии, Одоевского и Качалова. Пока ямы и трещины заделывают так называемым литым асфальтом. Такой процесс называют профилактическим, на тот период, пока на улице то тепло, то холодно. Как только установится нормальная погода, все обещают привести в порядок уже основательно. 

Для любой ямы у специалистов есть формула 5-15-60: глубина ямы не должна превышать 5 см, ширина - 15 см и длина 60 см. Учитывая эти параметры, обследуют пермские дороги. Если дефект превышает нормативные значения, ямы ремонтируют литым асфальтобетоном.

замер

Сейчас, в условиях перепада температур, когда днём плюс, а ночью минус, используют литой асфальтобетон. Такой ремонт называют профилактическим. Особенность технологии в том, что в этой смеси повышенное содержание битума. Поэтому перед процедурой яму не нужно специально готовить. Не станут помехой и влажность, и перепады температур. Кладём, разравниваем, ждём 10 минут - дорога готова.

асфальтобетон

О необходимости начать дорожный ремонт раньше, чем обычно, заявил глава Перми Дмитрий Самойлов. Перечень дорог формируют, учитывая обращения пермяков, а также в результате плановых объездов.

Артём Федотов, прораб ООО «ДСТ-Пермь»: "Совместно с заказчиком составляем дефектную ведомость повреждений  и начинаем планомерно работать. До наступления стабильных температур +8, +10 градусов уже выйдем с горячим асфальтобетоном".

Всего в новом сезоне планируют отремонтировать свыше 183 тысяч квадратных метров дорожного покрытия - и это только в Индустриальном районе. В целом по городу более миллиона квадратных метров.

Полыгалов

Александр Полыгалов, директор МКУ «Благоустройство Индустриального района»: "В первый период - апрель-май - будет ремонтироваться и Советской армии, и Одоевского, и Качалова, и Врехнемуллинская, и на Гамовский тракт поедут. На многих улицах будет проводиться такой ремонт".

Повлиять на состояние асфальта на пути своего следования может каждый: в районных администрациях обещали учесть обращения жителей.

ремонт дорог

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 22.03.2017 в 10:35 в рубрике - Новости телеканалов

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