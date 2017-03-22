Тюрьма со всеми удобствами

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тюрьма

В Чусовском районе торжественно открыли новое общежитие для заключенных. Впервые за много лет его построили на территории исправительной колонии №35. Рассчитано помещение на 250 мест, поэтому право находиться здесь еще надо заслужить. 

В красивой обстановке и говорить хочется красиво - признается Александр Алапаев. В исправительных колониях он давно не новичок, в 35-й осужденный отбывает наказание за особо тяжкое преступление.

общежитие

Александр Алапаев, осужденный: "Ножом зарезал, вот сейчас отбываю срок. Был в пяти колониях в этом крае, ни в одной колонии нет такого, как здесь. Условия намного улучшены, у меня просто есть опыт, есть с чем сравнить".

Действительно, история уникальная - долгое время в уголовно-исправительной системе края новых зданий не строили. Деньги на возведение общежития на 250 мест выделила федерация. Строители управились за 8 месяцев - свой вклад внесли и сами заключенные.

тюрьма

Сергей Трегубов, начальник отряда №8 облегченных условий строгого режима отбывания наказания ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю: "Вся мебель, которая находится во всех жилых секциях и в комнате отдыха - это непосредственно наше производство".

тюрьма

ИК-35 имеет богатую историю - колония входит в так называемый «пермский треугольник» бывших политических зон, к которым относится «Пермь 36 и 37». Сегодня здесь установлен строгий и особый режим - осужденные, отбывающие наказание, - особо опасные преступники-рецидивисты. Возможность жить в новом общежитии с облегченными условиями им еще нужно заслужить.

тюрьма

Александр Алапаев, осужденный: "Человек работает добросовестно, администрация это видит, поощряет - переводят из одних условий содержания в другие".

А еще в новом общежитии предусмотрены две комнаты для тех, кто находится в отпуске. Ведь согласно трудовому законодательству осужденные тоже имеют право на отдых, правда, только те, кто работают.

Условия здесь, действительно, не похожи на тюремные. Комнаты как в пионерском лагере: раковины, душевые, комнаты отдыха. О том, что находишься в колонии, напоминает разве что колючая проволока и вид из окна.

Желудов

Григорий Желудов, начальник ГУФСИН России по Пермскому краю: "Кто будет жить, с новосельем вас сегодня, чтобы у вас проживание было не таким долгим - вас ждут на свободе".

По традиции было решено первой запустить в новый дом кошку, однако хвостатая судя по всему вняла наставлениям генерал-лейтенанта и убежала на свободу.

 

Мария Костарева

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 22.03.2017 в 10:12 в рубрике - Новости телеканалов

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