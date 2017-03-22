Быстро и красиво: Постоянные зубы за один день

В Перми презентовали уникальную технологию протезирования зубов. Имплант или даже всю челюсть можно сделать чуть ли не за один день. Без затянутых процедур и с гарантией на долгие годы. Как это возможно?

Галине Черепановой 69, несколько лет назад она столкнулась с проблемой потери зубов, установила мостовидные протезы, но с течением времени зубы под ними пришли в негодность. Тогда Галина Михайловна решилась на импланты.

Галина Черепанова, пациент центра стоматологии «32 практика»: "Ощущения, как будто это мои зубы, я их не чувствую вообще".

Операцию провели в центре стоматологии «32 практика». Здесь специализируются на одномоментной имплантации зубов - сначала пациенту удаляют разрушенный зуб, на его место сразу же ставят имплант и временную коронку, позже ее заменяют на постоянную. Но с новыми зубами пациент уходит в этот же день.

Юлия Милагина, хирург-имплантолог высшей категории, главный хирург Центра стоматологии «32 Практика»: "Пациент уходит от нас улыбаясь. Пациенту не нужно ждать 90 дней, в зависимости от клинической ситуации, чтобы костная ткань восстановилась".

Пациентам, у которых практически отсутствуют зубы или тем, кто хочет избавиться от съемного протеза, Центр стоматологии «32 практика» предлагает новую технологию одномоментного восстановления всей челюсти. В качестве опоры внедряют всего 4 импланта и сразу же фиксируют заранее изготовленную несъемную протезную конструкцию. Все операции и подготовка к ним проходят с использованием 3D-снимка, его можно сделать здесь же в клинике.

Для приема каждого пациента в клинике используют индивидуальный набор инструментов, большинство из которых одноразовые, а остальные проходят процесс полноценной стерилизации. Вот здесь в отдельном помещении установлены специальные автоклавы. Важно знать, что ручная мойка инструментов полностью исключена.

В центре стоматологии «32 практика» придерживаются мировых стандартов защиты, они, как говорят здесь, гораздо жестче норм санэпидрежима. Так что безопасность пациентам гарантируют, как и качество работы хирургов-стоматологов. Например, на импланты установленные в «32 практика», при соблюдении всех правил и условий договора дается гарантия до 10 лет. Имплантация зубов вернет уверенность улыбке и обеспечит комфорт во время еды. Помните, что имеются противопоказания и необходима консультация специалиста.