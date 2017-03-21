Арнольд Райник: «Мы перестали любить тишину»

Балетмейстер, художественный руководитель детского театра танца "Ляллен" Арнольд Райник устроил творческий вечер.

Роль хореографа ему привычна. Более 30 лет он танцует сам и учит других. Но в этот вечер он пошёл дальше.

На гитаре Арнольд Райник начал играть много лет назад. Как и всё, что он начинает, он доводит до конца, и здесь тоже был успех, но многочасовые репетиции не прошли даром. И в один прекрасный день хореограф заиграл руку, так что не мог держать чашку чая. Пришлось учиться играть на гитаре с другой руки. Но и в этот вечер неудачи с гитарой продолжались - за 30 минут до начала концерта порвалась струна.

Но сам автор к таким неудачам относится философски, как говорится именно они делают нас сильнее. Тем более, что одной лишь гитарой мастер не ограничился.

Танец, гитара и стихи. Все эти жанры объединились в одну программу, которая как ни странно была про тишину.

Арнольд Райник, художественный руководитель театра танца "Ляллен": "Мы перестали любить тишину, мы стали бояться тишину, а в тишине и можно только поговорить с самим собой, о том, что может нам нашептать тишина, об этом и будет концерт".

Ведь всё самое важное и самое главное в нашей жизни проходит в тишине. В тишине люди говорят друг другу главные слова и совершают значимые поступки. Это не значит, что надо совершенно исключить шум из нашей жизни, но несколько минут в день побыть в тишине и подумать - это всегда полезно, считает автор программы "Шёпот тишины".