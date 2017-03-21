Пермяки научат роботов договариваться

Пермские IT-специалисты разработали язык, который позволит роботам общаться друг с другом. Новую технологию им предложили опробовать на промышленных роботах в Германии. По задумке авторов, язык должен программировать задачу робота. Во время разработки специалисты придумали "абстрактного робота", который получает задачу собрать самого себя или себе подобных. А язык помогает машинам кооперироваться для выполнения этой задачи. Программу внедрят в промышленных роботов на инновационных производствах, где механизмам нужно будет самим решать, как выполнить поставленную задачу. Язык также поможет объединить работу роботов разных компаний и от разных производителей.