Пермяки научат роботов договариваться
Пермские IT-специалисты разработали язык, который позволит роботам общаться друг с другом. Новую технологию им предложили опробовать на промышленных роботах в Германии. По задумке авторов, язык должен программировать задачу робота. Во время разработки специалисты придумали "абстрактного робота", который получает задачу собрать самого себя или себе подобных. А язык помогает машинам кооперироваться для выполнения этой задачи. Программу внедрят в промышленных роботов на инновационных производствах, где механизмам нужно будет самим решать, как выполнить поставленную задачу. Язык также поможет объединить работу роботов разных компаний и от разных производителей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Эпидсезон заканчивается, но расслабляться не стоит
В Прикамье все-таки построят новый ипподром
«Люди-птицы»: В Чайковском прошел финал Континентального кубка
Жизнь в пластике
Кому «Платон» друг?
В Перми продолжаются поиски пропавшей 25-летней девушки
Игры на грани: Зачем дети рискуют жизнью
Само растает?
Как Сергей Безруков стал звездой балета
Мороз и солнце - день чудесный!
Добавить комментарий: