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Пермяки научат роботов договариваться

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робот

Пермские IT-специалисты разработали язык, который позволит роботам общаться друг с другом. Новую технологию им предложили опробовать на промышленных роботах в Германии. По задумке авторов, язык должен программировать задачу робота. Во время разработки специалисты придумали "абстрактного робота", который получает задачу собрать самого себя или себе подобных. А язык помогает машинам кооперироваться для выполнения этой задачи. Программу внедрят в промышленных роботов на инновационных производствах, где механизмам нужно будет самим решать, как выполнить поставленную задачу. Язык также поможет объединить работу роботов разных компаний и от разных производителей.

Метки: в Перми, Наука и техника, Общество

Опубликовано: 21.03.2017 в 15:06 в рубрике - Новости телеканалов

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