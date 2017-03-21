Как отметила главный санитарный врач России, эпидсезон заканчивается, но расслабляться не стоит. "За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую", - заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Глава ведомства добавила, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Поэтому медики призвают россиян не шутить со своим здоровьем и при первых симптомах обращаться к врачу.