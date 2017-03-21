В Прикамье все-таки построят новый ипподром

Правительство Пермского края дало разрешение на строительство нового ипподрома, без которого инвесторы и краевая федерация конного спорта не могли приступить к работам. Для строительства объекта потребуется около 128 млн рублей: 55 млн рублей по соглашению собирается выделить «Ла Терра», а остальные 73 млн рублей федерация конного спорта планирует привлечь за счет заинтересованных лиц и инвесторов. То есть не используя средств из краевого бюджета. По словам президента федерации конного спорта Пермского края Александра Кузовлева, прежнее правительство края несколько лет не давало «отмашку» на начало строительства. Кузовлев добавил, что уже сейчас ведутся переговоры с компанией-застройщиком.

Территория прежнего ипподрома была продана ООО «Конкур-Пермь» в 2011 году. После этого активы были перепроданы ООО «Ла Терра», предположительно, за 1,3 млрд рублей. На территории ипподрома «РосЕвроДевелопмент» собирается построить ТРЦ «Планета» (более 200 магазинов), жилье и конноспортивную школу.

Александр Кузовлев, президент Федерации конного спорта Пермского края: "Ипподром - это площадка, на которой проводятся соревнования. Если посмотреть с точки зрения всего мира как это происходит, есть сельских хозяйства, где лошади тренируются на своей территории, но проводят соревнования на ипподроме. Площадки для испытаний нет. Что мы получим? Мы получим объект, который будет соответствовать всем требованиям российским и международных скачек, бегов. Это даст огромный толчок для развития конезаодства в Пермском крае".