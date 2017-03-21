«Люди-птицы»: В Чайковском прошел финал Континентального кубка



"Люди-птицы" - под таким слоганом в Чайковском прошел финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 стран, впервые в Прикамье приехали летающие лыжники из Великобритании и Канады. Победу и на финальном этапе и в общем зачёте одержал австриец Клеменс Айгнер. Второе место у словенца Рока Тармана, третий результат у Даниэля Хубера из Австрии. Россияне Роман Трофимов и Денис Корнилов заняли 5 и 6 строчки. Нижегородец Корнилов установил новый рекорд трамплина К90, прыгнув на 108 метров. Прикамье на соревнованиях представлял Егор Усачев - спортсмен признался, для него участие в кубке - еще один шаг на пути к профессиональной цели.

Егор Усачев, участник Континентального кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплинов: "Очень хороший комплекс, я здесь учусь, тренируюсь, я думаю готовиться к Олимпийским играм, отбираться туда".

В этом году Чайковский примет еще одни соревнования международного уровня. В Пермском крае пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. В 2016 году лыжно-биатлонический комплекс в Чайковском с комиссией посетили представители "АйБИЮ", они подтвердили, что комплекс не зря получил международную лицензию, позволяющую проводить кубки и чемпионаты мира. Стадион "Снежинки" можно смело назвать самым компактным среди ведущих биатлонных комплексов страны. Даже самая крайняя точка трибуны располагается всего лишь в 70 метрах от огневого рубежа - поэтому зрители и болельщики точно не пропустят самой зрелищной части соревнований.

Владимир Быцин, президент региональной общественной организации "Федерация биатлона Пермского края:

"Биатлон - это специфический вид спорта, и мы как принимающая организация предоставляем всем командам чартер. Чартер 4,8 млн рублей уже проплачен. Договор уже подписан. В Праге собираются и вылетают в Пермь".