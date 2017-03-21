Игры на грани: Зачем дети рискуют жизнью

Не только местные, но и многие федеральные СМИ облетел ролик, снятый в пермском жилом комплексе «Грибоедовский», появившийся в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как пятиклассник прошелся по обледеневшему и скользкому краю балкона одного из домов на высоте 25-го этажа. По имеющейся информации, к счастью, никто не пострадал. Судя по подписи автора, на видео учащийся школы №135. Во время такого поступка своего приятеля один из детей комментирует: «Сейчас он станет ласточкой» и предлагает ставить "лайки".

Накануне Уполномоченный по правам ребенка в России провел совещание с регионами, где главной темой стала проблема детского суицида. В стране зафиксирован резкий рост подростковых самоубийств и распространение в социальных сетях "групп смерти" – там школьников призывают играть со своей жизнью. За прошлый год в стране на себя наложили руки 720 несовершеннолетних, в Прикамье 22 ребенка, в этом году уже есть один случай. 14 человек повесилось, 5 упали с высоты, двое отравились и один застрелился. Родителей призывают к бдительности.