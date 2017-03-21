Само растает?

Как убирают снег и лед во дворах, проверили в Ленинском районе Перми. На прошлой неделе чиновники выходили с инспекцией на тротуары, сейчас в центре внимания те территории, которые обязаны чистить управляющие компании и ТСЖ. Итог таков: город убран совершенно по-разному: где-то уже сухой асфальт, а где-то сугробы и каток прямо у подъездов. Можно ли справиться с коммунальщиками?

Вера Гудкова, председатель ТСЖ Ленина, 10: "Вывозку снега мы осуществляли в этом году четыре раза".

Чистота во дворе - удовольствие недешевое - 400 тысяч рублей за сезон. Но оно того стоит, ни травм ни ушибов. Отъезжаем пару кварталов в сторону центра - и ситуация разительно меняется.

Людмила: "Вообще невозможно было ходить. Убирали, чистили снег один раз. Один раз, когда уже почти невозможно было, тогда было это. Управляющая практически не работает".

Это двор на улице 25-го Октября, 8. На дороге лед, подсыпки нет. Пройти можно с трудом.

В деле весенней очистки дворов от снега есть небольшая тонкость - если с проезжей части двора УК обязана убрать снег, то горы, появляющиеся весной на газонах и иногда достигающие человеческого роста, только может и только в том случае если жители доплатят.

Начинается спецпроверка дворов. Без лишнего пафоса. Всего два человека, из городской и Ленинской районной администраций. Они проходят по самому центру Перми. Здесь все уже должно быть убрано если не идеально, то очень близко к тому. Но даже элементарно подсыпать тротуары и убрать с них лед смогли не все.

Александр Власов, первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Перми: "Это является нарушением правил благоустройства. За это в соответствии с законом Пермского края об административных правонарушениях полагается штраф. На юридических лиц при первом нарушении от 15 до 50 тысяч рублей".

А при повторном максимум уже 200 тысяч. С начала года управляющим компаниям выписано больше шести миллионов рублей штрафов. Впрочем, многие продолжают копить долги. И это повод для жителей задуматься.

Сергей Романов, заместитель главы администрации г. Перми: "Жители должны заниматься своими управляющими компаниями, они наняли УК, чтобы она работала и обслуживала дом, а не жильцов наняли, чтобы они жили в этом доме".

Если штрафы, которые выписаны, в том числе и по итогам сегодняшней проверки, ситуацию не исправят, радикальное решение - сменить управляющую компанию. Иначе вместо уборки она продолжит оплачивать штрафы, естественно, из денег собственников.