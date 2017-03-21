Как Сергей Безруков стал звездой балета

Известный российский актер Сергей Безруков презентовал в Перми фильм своей супруги Анны Матисон. В картине под названием «После тебя» сам артист сыграл звезду советского балета Алексея Темникова, который много лет назад ушёл из театра из-за травмы. Правда, трюки в кино выполнял не он, а дублер. Кроме того, Сергей Безруков обратил внимание на то, что многие думают, что девочка, которая исполняет в фильме роль дочери героя, его родственница. Потому что она внешне на него очень похожа, и у них одинаковые фамилии. Но на самом деле это не так. Есть в картине и другие сюрпризы.

Сергей Безруков, актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист: "Денис Нурулин снимается в главной роли вместе с Женей Куликом, это знаменитый блогер. Замечательная пара у них получилась. Это студенты МГУ, которые пытаются заработать денег. Очень смешное кино получилось, очень чистое, доброе, светлое, смешное. Такое тоже возможно, без всякой пошлости".