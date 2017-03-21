Мороз и солнце - день чудесный!

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Судя по предсказаниям синоптиков, несмотря на выглянувшее солнце, этой ночью будет все еще морозно – до минус восьми. А дальше всю ближайшую неделю температура должна только расти. К пятнице обещают  плюс семь. В выходные снова небольшое похолодание. При этом ожидается пасмурная погода и осадки в виде мокрого снега.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.03.2017 в 09:44 в рубрике - Новости телеканалов

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