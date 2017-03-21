Мороз и солнце - день чудесный!
Судя по предсказаниям синоптиков, несмотря на выглянувшее солнце, этой ночью будет все еще морозно – до минус восьми. А дальше всю ближайшую неделю температура должна только расти. К пятнице обещают плюс семь. В выходные снова небольшое похолодание. При этом ожидается пасмурная погода и осадки в виде мокрого снега.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Название новому аэропорту придумают пермяки
«Женщины и куклы» - весенний проект Пермской арт-резиденции
Валентин Дудин - художник-победитель
ЕГЭ по химии усложнили
В Перми задержали таксистов на неисправных авто
Детский футбол - Будущее зависит от тебя
Третьеклассница обратилась к президенту
В Перми будут судить доцента-взяточника
Студентка из Польши изучает в Перми русскую душу
Броня крепка: Росгвардия показала техническое оснащение
Добавить комментарий: