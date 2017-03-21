Название новому аэропорту придумают пермяки

Название новому пермскому аэропорту смогут выбрать все жители Прикамья. Для этого организуют интернет-голосование. Об этом было заявлено во время инспекции строительства аэровокзала, который обещают возвести уже к декабрю.

Известно, что два разных подрядчика, один из которых отвечает за подъездные пути и транспортные развязки, а другой за сам терминал, должны выйти на финишную прямую осенью этого года. Кто на данный момент вырвался вперед, каждый может увидеть сам, проезжая мимо. Но поспешных выводов делать не стоит.

Дорожные дела поручены Мостоотряду 123, компании, которая строила Красавинский мост в Перми. Здесь уверены, что все будет благополучно и на этот раз.

Юрий Истягин, начальник «Мостоотряд 123»: "Трудность была с тем, что земля, где мы сейчас стоим, была отведена только в ноябре, но сам путепровод уже собран".

За строительством главной развязки сейчас в администрации края следят онлайн посредством веб-камеры. Тотальный контроль и за возведением терминала. Руководитель проекта Алексей Кудлай признается, отчитываться приходится чуть ли не каждый час.

Алексей Кудлай, руководитель проекта, компания «Альфа-Строй»: "График жестко контролируется, но при этом качество страдать не должно".

Глава региона Максим Решетников на объекте впервые. Но с первых дней работы на новом посту в курсе дел. Сегодня он подчеркивает, что основная задача – максимально синхронизировать запуск терминала с вводом перрона и всей необходимой транспортной инфраструктуры.

Сам терминал должны сдать 1 декабря этого года. Он станет 13-м аэропортом холдинга «Новапорт», который вложит в него 6 миллиардов рублей.

Роман Троценко, председатель совета директоров ООО "Новапорт": "Наша задача чтобы, когда первые пассажиры придут в декабре в терминал, они уже увидели не просто новый объект, а готовый сервис - магазины, кафе, рестораны".

Пропускная способность нового терминала будет в два с половиной раза превышать потребности сегодняшнего пассажиропотока. «Новапорт» намерен создать здесь транзитный узел. Правительство Пермского края желает увеличить загруженность за счет субсидирования межрегиональных перелетов.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Достаточно большой там спектр маршрутов, которые будут субсидироваться. В том числе пока не определены до конца маршруты на южном направлении, мы здесь договорились, что мы с жителями края посоветуемся, в какие города они хотели бы летать".

Коллективно будут определять и имя новому терминалу. Глава региона со своей стороны попросил, чтобы и название Большое Савино тоже участвовало в открытом конкурсе.