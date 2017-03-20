«Женщины и куклы» - весенний проект Пермской арт-резиденции
Несмотря на то, что все женские праздники уже прошли, в пермской арт-резиденции решили показать всё многообразие женских образов - в литературе, искусстве, современной культуре.
Работы 12 авторов в возрасте от 13 до 75 лет. Так по-новому зазвучала в этом году традиционная весенняя выставка художника Юрия Лапшина, посвященная женщинам.
Юрий Лапшин, художник: "Я размышлял в последнее время, как-то надо изменить традицию. Вера Михайловна, жена, говорит - так давай сделай "Женщины и куклы".
В дополнение к женским образам в экспозиции появились куклы. Жена художника выступает на выставке в роли одного из соавторов. Эскизы к спектаклю "Прелестная Галатея" Орловского театра кукол путешествовали по многим городам, но в арт-резиденции они выставляются впервые.
Юрий Лапшин, художник: "С куклой можно делать все что хочешь, но она иногда и с тобой начинает делать какие-то непонятные вещи, и ты находишься в ее плену. И поэтому ты можешь подчас выбросить куклу".
Выбросить куклу можно, но только не в творческом пространстве арт-резиденции. В центре экспозиции появился дом, в котором поселились главные героини. Такой прием объединил разные авторские работы в единую композицию.
Люди-куклы художника Дмитрия Козлова, гуляющие по пермским улицам. В чем-то сумасшедшие женщины на картинах Валерия Будюкова. Женщины 90-х годов из серии работ Лапшина. А также рыбы, летающие под потолком, гламурная анти-барби, кукольные литературные персонажи и вымышленные образы. Все это - весенний проект "Женщины и куклы", посмотреть который можно в пермской арт-резиденции до 12 апреля.
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