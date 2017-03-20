Валентин Дудин - художник-победитель

95 лет исполнилось со дня рождения пермского живописца Валентина Дудина. Валентин Ильич родился в крестьянской семье, с детства был увлечён рисованием. Юноша успел несколько лет проучиться в Пермском художественном училище, но 1941-й год разрушил все планы. В начале войны Дудин был призван в армию, в 20 лет стал командиром взвода. В первом же бою художник был тяжело ранен и после лечения в госпитале комиссован. Но жизненные испытания не убили мечту, Валентин Ильич наперекор всему стал художником. Одним из любимых жанров Дудина всегда был пейзаж. Особенно он любил Северный Урал. Впервые он приехал на реку Вишеру в конце 1940 годов, и потом до конца жизни неоднократно возвращался в эти места, писал этюды, а потом в мастерской работал над картинами. В коллекции Пермской галереи хранятся пейзажи "Камень говорливый", "Первый снегопад. Вишера", "Лето уходит", "Первый снег в Перми". Тонкие и сдержанные, они пленяют своей первозданной красотой. Валентин Ильич и сам был человеком скромным и не публичным, в душе его жила красота. Может быть поэтому его произведения неизменно нравятся зрителю.