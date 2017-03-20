ЕГЭ по химии усложнили

ЕГЭ по химии, физике и биологии будет сложнее. В 2017 году не будет вопросов с одним верным ответом. Теперь надо указать как минимум два правильных варианта, выполнить сопоставление или вписать ответ. Кроме того, в первой части появится задание на заполнение схем и таблиц. Преподаватели-химики особенно просят выпускников обратить внимание на предпоследнюю задачу, решая ее, нужно, как говорят, выйти за рамки школьной логики. Но есть и хорошие новости.

Михаил Зубарев, председатель экспертной комиссии ЕГЭ по предмету "химия", доцент ПГНИУ: "В этом году из-за того что задания стали более комплексными, практикоориентированными и деятельностными, количество заданий сократилось с 40 до 34".