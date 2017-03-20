В Перми задержали таксистов на неисправных авто

В ГИБДД Перми подвели итоги рейда, который прошел накануне. Внимание сотрудников полиции было приковано к автомобилям такси. За день задержали пять таксистов на неисправных автомобилях, троим выписаны штрафы за неправильное маневрирование, троим за то, что не пропускали пешеходов. По данным Госавтоинспекции, за два месяца в ДТП с участием такси 10 человек получили травмы, 10 автомобилей - повреждения. В связи с недавним трагическим случаем, когда таксист убил 9-летюю девочку, инспекторы ГИБДД проверяют и биографии водителей.

Илья Щипицин, командир роты №5 полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Перми: "Проверив по оперативным базам, можно взять на контроль водителя и дальше будет проще его контролировать".